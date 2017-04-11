В Петербурге появился памятник боли из человеческих зубов

В композиции использованы человеческие зубы, удаленные по медицинским показаниям, сообщает городской портал Диалог.

Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица — довольно пугающей

По ее словам, только «сильное эмоциональное воздействие» может заставить человека задуматься о гигиене полости рта.