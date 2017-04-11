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21:18 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге появился памятник боли из человеческих зубов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В одной из стоматологических поликлиник Санкт-Петербурга установили памятник зубной боли.

В композиции использованы человеческие зубы, удаленные по медицинским показаниям, сообщает городской портал Диалог.

Скульптура получилась очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица — довольно пугающей
Марьяна Шумкова
Автор работы

По ее словам, только «сильное эмоциональное воздействие» может заставить человека задуматься о гигиене полости рта.

Сообщается, что сбор материалов для памятника осуществлялся в рамках городской акции «Зубы ради здоровья». Всего в арт-объекте использованы 403 удаленных зуба.

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