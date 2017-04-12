Японцы разработают проект строительства рельсового транспорта в Воронеже

Японцы разработают проект
По словам Вадима Кстенина, рельсовый транспорт свяжет Коминтерновский район с центром города и улицей Остужева. При строительстве первой очереди рельсового транспорта будет использоваться существующая инфраструктура Северного моста. Разработкой концепции развития ТПУ с
Контекст
Участники
«Умный дом» по японским технологиям построят в кампусе опорного университета на улице 20 лет Октября. В квартирах предусмотрены экологически чистая отделка и датчики здоровья, которые будут реагировать на повышение давления или температуры у жильцов. Дом возведут рядом со студенческим общежитием ориентировочно к июню 2017 года.
Японская компания также помогает Воронежу решить проблему износа сетей водопровода и канализации. По словам Кстенина, в рамках пилотного проекта компания Sekisui Chemical Co. Ltd. поделится передовыми технологиями по восстановлению систем водоснабжения и канализации.
Наконец, «умные» светофоры с интеллектуальной системой контроля дорожного движения от японской компании Kyosan Electric установят на Московском проспекте летом 2017 года. По плану мэрии, внедрение системы снизит транспортную загруженность магистрали на 20%.