Японцы разработают проект строительства рельсового транспорта в Воронеже

Японцы разработают проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ), предполагающего строительство рельсового транспорта в Воронеже, сообщил исполняющий обязанности главы администрации Воронежа Вадим Кстенин на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым во вторник, 11 апреля. ТПУ появится у вокзала «Воронеж-1», добавил чиновник со ссылкой на итоги седьмого совещания российско-японской рабочей группы по проблемам городской среды.

По словам Вадима Кстенина, рельсовый транспорт свяжет Коминтерновский район с центром города и улицей Остужева. При строительстве первой очереди рельсового транспорта будет использоваться существующая инфраструктура Северного моста. Разработкой концепции развития ТПУ с технико-экономическим обоснованием займется японская сторона, а технико-экономическим обоснованием строительства рельсового транспорта — российская.

Контекст

Участники российско-японской рабочей группы под председательством замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса выбрали Воронеж в качестве пилотной площадки для формирования комфортной городской среды по японскому проекту. В Москве проект согласовали в ноябре 2016 года. Пока в Воронежской области реализуются три японских проекта — по строительству «умного дома» (SmartWellness-дома), реновации коммунальных трубопроводов и установке «умных» светофоров.

«Умный дом» по японским технологиям построят в кампусе опорного университета на улице 20 лет Октября. В квартирах предусмотрены экологически чистая отделка и датчики здоровья, которые будут реагировать на повышение давления или температуры у жильцов. Дом возведут рядом со студенческим общежитием ориентировочно к июню 2017 года.

Японская компания также помогает Воронежу решить проблему износа сетей водопровода и канализации. По словам Кстенина, в рамках пилотного проекта компания Sekisui Chemical Co. Ltd. поделится передовыми технологиями по восстановлению систем водоснабжения и канализации.

Наконец, «умные» светофоры с интеллектуальной системой контроля дорожного движения от японской компании Kyosan Electric установят на Московском проспекте летом 2017 года. По плану мэрии, внедрение системы снизит транспортную загруженность магистрали на 20%.