Деревья, высаженные в Кишиневе в мороз, подали признаки жизни

«Половина деревьев на бывшей акациевой аллее в Долине роз ожила, дала почки», — прокомментировал свою видеозапись пользователь facebook Алексей Кочкин.

Ранее отмечалось, что эти зеленые насаждения, высаженные зимой, в мороз, долгое время не давали почки.