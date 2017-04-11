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20:22 (мск), источник: Sputnik.md

Деревья, высаженные в Кишиневе в мороз, подали признаки жизни

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Деревья, высаженные в кишиневском парке «Долина роз» на месте знаменитых акаций, дали первые признаки жизни.

Источник: Sputnik.md

«Половина деревьев на бывшей акациевой аллее в Долине роз ожила, дала почки», — прокомментировал свою видеозапись пользователь facebook Алексей Кочкин.

Ранее отмечалось, что эти зеленые насаждения, высаженные зимой, в мороз, долгое время не давали почки.

Напомним, что во второй декаде января акации на акациевой аллее в «Долине роз» спилили. В то время по всему городу и даже кое-где в районах началась вырубка деревьев, во многих случаях не сухих, а вполне живых.

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