В Берлине построят стену для защиты Берлинской стены

Главной причиной стал большой наплыв туристов, которые представляют угрозу для граффити, нанесенных на сохранившиеся участки стены. Все рисунки составляют галерею East Side Gallery, отдельные фрагменты которой были в разное время повреждены.

«Нам несколько раз приходилось арестовывать людей и отправлять в суд, и не хотелось бы, чтобы это повторилось», — объясняет директор художественной инициативы и менеджер галереи Кани Алави.

Он уточняет, что многие посетители пытаются забрать кусочек стены на память или нарисовать свое граффити поверх уже существующих.

Защитные барьеры будут установлены к лету 2018 года.

Сохранившиеся участки Берлинской стены имеют большую художественную ценность благодаря рисункам уличных художников, отражающим политические события 1990-х годов. East Side Gallery является самой длинной в мире художественной галереей под открытым небом с постоянной экспозицией, ее длина составляет 1316 метров.