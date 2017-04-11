За несколько дней Молдову залило: когда снова будет дождь

Самый сильный дождь прошел 7 и 8 апреля. По большей части за эти два дня из первой декады апреля на 75% территории страны количество осадков составило 30−45 мм. Это приблизительно 75−100% месячной нормы.

По данным синоптиков, в Кишиневе, Штефан-Водэ, Комрате и Страшенах дожди шли еще сильнее. Их количество достигло 50−63 мм, что составляет почти полторы месячные нормы.

«Лишь местами выпало 15−25 мм осадков. Это 125−200% декадной нормы», — говорится в сообщении метеорологов.

Согласно прогнозу молдавских синоптиков, небольшой дождь возможен в среду, а кратковременные грозовые дожди на севере и в центральных районах Молдовы Госгидрометеослужба ожидает в воскресенье, на Пасху.