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20:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минобороны: военные ВСУ стали меньше пить

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Количество случаев употребления алкоголя военнослужащими Вооруженных сил Украины значительно сократилось, сообщил во вторник на брифинге врио начальника Военной службы правопорядка в ВС Украины генерал-майор Игорь Криштун.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Военная служба правопорядка целенаправленно помогает командирам в профилактике случаев употребления военнослужащими алкоголя. Количество таких случаев и связанных с ними правонарушений значительно сокращено, в частности, благодаря изменениям в законодательстве», — приводит слова Криштуна пресс-служба генштаба ВСУ.

По данным Криштуна, благодаря изменениям в законодательстве усиливается ответственность военнослужащих, а командиры могут задерживать нарушителей.

В середине марта 2015 года военнослужащий одной из частей ВСУ не справился с управлением бронемашины и совершил наезд на пешеходов в Константиновке. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения, пострадала женщина. Глава области заявил, что военные, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Это событие вызвало волну протестов в городе. Позже донецкий губернатор запретил продажу алкоголя военным в регионе.

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