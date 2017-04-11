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22:50 (мск), источник: Publika.md

Учёные определили, почему людям снятся кошмары

Учёные из Висконсинского университета в Мадисоне, США, выяснили, что за формирование страшных сновидений отвечает задняя корковая зона мозга.

Источник: Publika.md

О результатах их исследований сообщает Лайф.ру со ссылкой на научный журнал Nature Neuroscience.

Отмечается, что та же самая часть мозга отвечает и за формирование обычных снов. Появление кошмаров связано, как правило, с изменением активности мозга и с увеличением определённых частей задней корковой зоны.

В ходе исследования учёные изучили электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 32 спящих людей, записав активность их мозга. Участников эксперимента будили во время медленной и быстрой фаз сна. Позже добровольцев также попросили рассказать об особенностях увиденных сновидений.

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