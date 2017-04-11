Учёные определили, почему людям снятся кошмары

О результатах их исследований сообщает Лайф.ру со ссылкой на научный журнал Nature Neuroscience.

Отмечается, что та же самая часть мозга отвечает и за формирование обычных снов. Появление кошмаров связано, как правило, с изменением активности мозга и с увеличением определённых частей задней корковой зоны.

В ходе исследования учёные изучили электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 32 спящих людей, записав активность их мозга. Участников эксперимента будили во время медленной и быстрой фаз сна. Позже добровольцев также попросили рассказать об особенностях увиденных сновидений.