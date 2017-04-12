Прогноз погоды на 12 апреля

Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до плюс 13, на градус больше будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе — плюс 15, в Тирасполе, Леове, Комрате и Кагуле термометры покажут 16 выше ноля.

В ближайшее время в столице днем температурный максимум составит 16 градусов, ночью — плюс пять.

В пятницу ожидаются дожди.