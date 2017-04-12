Прогноз погоды на 12 апреля
12 апреля в Молдове облачно, ночью на большей территории республики пройдут кратковременные дожди.
12 апреля в Молдове облачно, ночью на большей территории республики пройдут кратковременные дожди.
Атмосферное давление нормальное. Ветер
В Бричанах и Сороках воздух прогреется до плюс 13, на градус больше будет в Бельцах и Оргееве. В Кишиневе — плюс 15, в Тирасполе, Леове, Комрате и Кагуле термометры покажут 16 выше ноля.
В ближайшее время в столице днем температурный максимум составит 16 градусов, ночью — плюс пять.
В пятницу ожидаются дожди.