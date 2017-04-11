Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: идущий в Корею авианосец США совершит беспрецедентный маневр
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
22:54 (мск), источник: Tengrinews

Виновник массового ДТП в Алматы устроил «концерт» полицейским

Работник алматинского СТО, накануне ночью угнавший машину клиента, совершивший ДТП и спровоцировавший еще ряд аварий в южной столице, устроил задержавшим его полицейским настоящий «концерт». Об этом сообщает Patrul.kz.

«Матеря всех — от стражей порядка до очевидцев, и с трудом понимая, что происходит, он чуть было не разнес полицейское авто. Не удалось привести молодого человека в чувства и в кабинете медицинского освидетельствования. Он продолжал оскорблять всех, кто его окружал и снова делал попытки кинуться в драку. Несмотря на все старания врачей и полицейских, угонщик экспертизу так и не прошел. В присутствии двух понятых был оформлен отказ от прохождения теста, а все еще пьяного дебошира доставили для разбирательства в ближайшее УВД», — говорится в сюжете портала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казахстане подешевела растаможка автомобилей
Белый дом пригрозил РФ изоляцией при отказе от сделки по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
СМИ: Ле Пен намерена остановить Шенгенское соглашение во Франции
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба
Порошенко разрешил заочно осудить Януковича
В Киеве показали главную сцену Евровидения
Спорт
Российским легкоатлетам дали волю, но не вернули флаг Действующие чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина получили шанс защитить свои титулы в августе этого года в Лондоне
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь