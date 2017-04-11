Виновник массового ДТП в Алматы устроил «концерт» полицейским

«Матеря всех — от стражей порядка до очевидцев, и с трудом понимая, что происходит, он чуть было не разнес полицейское авто. Не удалось привести молодого человека в чувства и в кабинете медицинского освидетельствования. Он продолжал оскорблять всех, кто его окружал и снова делал попытки кинуться в драку. Несмотря на все старания врачей и полицейских, угонщик экспертизу так и не прошел. В присутствии двух понятых был оформлен отказ от прохождения теста, а все еще пьяного дебошира доставили для разбирательства в ближайшее УВД», — говорится в сюжете портала.