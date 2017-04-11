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22:59 (мск), источник: РБК - Украина

Диетологи рассказали, чем опасны для организма нитраты из зелени

Весну очень многие люди называют королевой нитратов, так как именно в это время года появляется большое количество продуктов, содержащих вредные компоненты.

Ранние овощи и фрукты, а также зелень выглядят очень привлекательно, поэтому многие покупают их, несмотря на состав и качество. Об этом сообщает Sunny7.

Нитраты используются для того, чтобы улучшить качество и количество урожая. Если их использовать минимально, то они считаются безвредными. Но если их использовать в больших количествах, то они могут наносить большой вред организму.

Если вы получили нитратное отравление, то к сожалению, от этого пострадает весь организм. Вредные компоненты вступают в реакцию с гемоглобином в крови, и может приостанавливаться процесс поступления кислорода в клетки. От такого процесса нарушается обмен веществ, и вы можете резко начать поправляться. Также отравление нитратами может повлиять на желудок, нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

По содержанию нитратов в продуктах питания супермаркет лидирует. Поэтому внимательно изучайте все необходимые документы на товар, чтобы не отравиться нитратами.

Также стоит обратить внимание на размер овоща или фрукта и запах. Зелень, которая сильно пахнет, должна вас насторожить, так как обычно она не имеет ярко выраженного аромата. Очищайте овощи от кожуры, а от зелени отрезайте корни. Вымачивайте зелень в воде. Делать это нужно 15−20 минут в обычной воде.

Примите аскорбиновую кислоту, если не уверены в том, что в состав зелени не входят нитраты. Витамин С поможет минимизировать риск.

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