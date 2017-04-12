В Подмосковье появятся новые маршруты для маломобильных граждан
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. 110 новых автобусов для маломобильных граждан выйдут на дороги Подмосковья. Об этом сообщил телеканал «360».
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. 110 новых автобусов для маломобильных граждан выйдут на дороги Подмосковья. Об этом сообщил телеканал «360».
Автобусы созданы на базе Mercedes Sprinter, которые имеют специальные переносные пандусы.
«Данное транспортное средство предназначено не только для перевозки маломобильных слоев населения, но и также граждан, которые везут своих детей в колясках. Потому что раньше это сделать было невозможно. Сейчас имеется специально оборудованное место в транспортном средстве, где спокойно коляска может встать и закрепиться ремнями безопасности», — рассказал замминистра транспорта Подмосковья Андрей Серегнев.