В Подмосковье появятся новые маршруты для маломобильных граждан

Также в салоне автобуса есть специальные ремни безопасности и табло для слабовидящих с обозначением остановок

Также в салоне автобуса есть специальные ремни безопасности и табло для слабовидящих с обозначением остановок

«Данное транспортное средство предназначено не только для перевозки маломобильных слоев населения, но и также граждан, которые везут своих детей в колясках. Потому что раньше это сделать было невозможно. Сейчас имеется специально оборудованное место в транспортном средстве, где спокойно коляска может встать и закрепиться ремнями безопасности», — рассказал замминистра транспорта Подмосковья Андрей Серегнев.