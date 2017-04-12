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02:19 (мск), источник: m24.ru

Аппараты с предварительными билетами установят на Ярославском направлении МЖД

Более 30 терминалов по выдаче предварительных билетов разместят на 11 железнодорожных станциях к концу мая этого года.

Источник: Агентство «Москва»

На перронах электричек Ярославского направления установят терминалы с предварительными билетами, работающие на на солнечных батареях. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так называемые устройства для получения посадочного талона появятся на 11 станциях, в том числе на платформах Семхоз, Бужаниново, Арсаки

Все 33 аппарата планируют разместить к концу мая этого года.

«В связи с увеличением спроса на услугу руководством “Центральная ППК” принято решение о распространении сети терминалов предварительной продажи на Ярославское направление. 33 терминала будут установлены на 11 станциях. Ориентировочные сроки — конец мая», — пояснили в пресс-службе.

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Терминалы по выдаче предварительных билетов будут устанавливаться на тех станциях, где пассажиры не могут купить обычный билет, так как там нет касс, а также нет или не работают билетные автоматы. С помощью новых терминалов пассажиры смогут бесплатно получить посадочный талон, а оплатить проезд уже в электричке у контролеров, в кассе по приезде на станцию назначения или в билетопечатающем устройстве. Такой талон позволит оплачивать только стоимость проезда, но не платить дополнительно сервисный сбор, который составляет 100 рублей. Также установка терминалов предварительного проездного документа позволяет контролировать, действительно ли пассажир сел в электричку на станции, где нет кассы.

В билетопечатающих автоматах можно либо за наличные, либо с помощью банковской карты приобрести обычный проездной билет, который позволяет зайти на платформу (если на ней есть турникеты) и выйти уже на станции назначения.

Новые терминалы появятся на станциях Ярославского направления МЖД: Семхоз; 76 км; 81 км; 83 км; Бужаниново; 90 км; Арсаки; 43 км; Радонеж; Калистово; Абрамцево.

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