Аппараты с предварительными билетами установят на Ярославском направлении МЖД

Терминалы по выдаче предварительных билетов будут устанавливаться на тех станциях, где пассажиры не могут купить обычный билет, так как там нет касс, а также нет или не работают билетные автоматы. С помощью новых терминалов пассажиры смогут бесплатно получить посадочный талон, а оплатить проезд уже в электричке у контролеров, в кассе по приезде на станцию назначения или в билетопечатающем устройстве. Такой талон позволит оплачивать только стоимость проезда, но не платить дополнительно сервисный сбор, который составляет 100 рублей. Также установка терминалов предварительного проездного документа позволяет контролировать, действительно ли пассажир сел в электричку на станции, где нет кассы.

В билетопечатающих автоматах можно либо за наличные, либо с помощью банковской карты приобрести обычный проездной билет, который позволяет зайти на платформу (если на ней есть турникеты) и выйти уже на станции назначения.

Новые терминалы появятся на станциях Ярославского направления МЖД: Семхоз; 76 км; 81 км; 83 км; Бужаниново; 90 км; Арсаки; 43 км; Радонеж; Калистово; Абрамцево.