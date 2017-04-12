Новый арендатор распиленной батареи Гамова в Приморье хочет «воскресить» памятник

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Распиленный на металл памятник истории — береговая батарея № 220 на мысе Гамова в Хасанском районе Приморья — по замыслу нового арендатора должен стать обустроенным туристическим местом, где жители и гости края смогут безопасно для себя проводить время. Однако пока неизвестно, будет ли взиматься плата за посещение объекта культурного наследия и когда он заработает в полную силу, сообщил ИА PrimaMedia руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий.

Компания, превратившая одно из башенных орудий батареи в металлолом, передала права на аренду памятника новому владельцу. По словам Владимира Осецкого, в планах у новоиспеченного хозяина батареи — превратить утративший лицо памятник в место, в котором приятно находиться.

— На мой взгляд, арендатор пошел по правильному пути, хотя изначально он не особо представлял, что делать и как быть в части облагораживания объекта культурного наследия, мы ему в этом помогли. По заключенному договору назначение памятника — туристическое. На данном этапе арендатор приступает к разработке проектной документации, — сказал Владимир Осецкий.

По мнению Владимира Осецкого, прежде всего арендатору нужно обратить внимание на обеспечение безопасности людей, которые посещают объект, то есть провести консервацию разрушенной части объекта и выполнить другие мероприятия.

От РИА PrimaMedia напомним, Гамовская артиллерийская батарея состоит (теперь уже состояла) из двух башенных орудий калибра 180 мм, сети подземных коммуникаций и ряда других военных сооружений, расположенных на обширном участке на восточном склоне горы Туманная. Отсюда открывается потрясающий вид на морской заповедник, острова архипелага Римского-Корсакова. Объект имеет большой туристический потенциал и, несомненно, нуждается в охране и даже, возможно, благоустройстве, создании инфраструктуры для туристов, в том числе и на условиях платного посещения. Ведь рядом, к примеру, есть знаменитый маяк Гамова, посетить который можно только за плату, но отбоя от туристов нет.

Справка: постановлением губернатора Приморского края от 29 сентября 2000 года «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения» в такой список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения включена батарея башенная береговая артиллерийская № 220, 1942 года, расположенная на полуострове Гамова.