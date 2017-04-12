Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
03:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый арендатор распиленной батареи Гамова в Приморье хочет «воскресить» памятник

По словам краевых чиновников, уже в этом сезоне они надеются получить проектную документацию по восстановлению объекта.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Распиленный на металл памятник истории — береговая батарея № 220 на мысе Гамова в Хасанском районе Приморья — по замыслу нового арендатора должен стать обустроенным туристическим местом, где жители и гости края смогут безопасно для себя проводить время. Однако пока неизвестно, будет ли взиматься плата за посещение объекта культурного наследия и когда он заработает в полную силу, сообщил ИА PrimaMedia руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий.

Компания, превратившая одно из башенных орудий батареи в металлолом, передала права на аренду памятника новому владельцу. По словам Владимира Осецкого, в планах у новоиспеченного хозяина батареи — превратить утративший лицо памятник в место, в котором приятно находиться.

— На мой взгляд, арендатор пошел по правильному пути, хотя изначально он не особо представлял, что делать и как быть в части облагораживания объекта культурного наследия, мы ему в этом помогли. По заключенному договору назначение памятника — туристическое. На данном этапе арендатор приступает к разработке проектной документации, — сказал Владимир Осецкий.

По мнению Владимира Осецкого, прежде всего арендатору нужно обратить внимание на обеспечение безопасности людей, которые посещают объект, то есть провести консервацию разрушенной части объекта и выполнить другие мероприятия.

От РИА PrimaMedia напомним, Гамовская артиллерийская батарея состоит (теперь уже состояла) из двух башенных орудий калибра 180 мм, сети подземных коммуникаций и ряда других военных сооружений, расположенных на обширном участке на восточном склоне горы Туманная. Отсюда открывается потрясающий вид на морской заповедник, острова архипелага Римского-Корсакова. Объект имеет большой туристический потенциал и, несомненно, нуждается в охране и даже, возможно, благоустройстве, создании инфраструктуры для туристов, в том числе и на условиях платного посещения. Ведь рядом, к примеру, есть знаменитый маяк Гамова, посетить который можно только за плату, но отбоя от туристов нет.

Справка: постановлением губернатора Приморского края от 29 сентября 2000 года «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения» в такой список недвижимых памятников истории и культуры местного (краевого) значения включена батарея башенная береговая артиллерийская № 220, 1942 года, расположенная на полуострове Гамова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Летчики и космонавты: как Николай Каманин искал в Приморье площадки для новых аэродромов
Белый дом пригрозил РФ изоляцией при отказе от сделки по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
СМИ: Ле Пен намерена остановить Шенгенское соглашение во Франции
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Усманов отверг обвинения Навального в коррупции, назвав их ложью
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Заключенные погибли в ходе беспорядков в бразильской тюрьме
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь