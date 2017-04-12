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03:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Легкоатлет из Хабаровска может выступать под нейтральным флагом

Разрешение на участие в международных соревнованиях получили семь спортсменов из России.

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявку семи российских спортсменов на право участвовать в международных стартах в качестве нейтральных атлетов. Среди них хабаровчанин Даниил Цыплаков, а также Сергей Шубенков, Мария Кучина, Сергей Широбоков, Яна Смердова, Илья Мудров и Ольга Муллина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Как сообщила пресс-служба спортивной организации, такое разрешение получили: чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, победительница мирового первенства того же года в прыжках в высоту Мария Кучина, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.

Всего в 2017 году ИААФ утвердила 10 заявок россиян на допуск к соревнованиям, еще семь отклонила. Так, в феврале 2017 года нынешнего года ИААФ допустила к участию в соревнованиях прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, бегунью Кристину Сивкову и метателя молота Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.

Запрет на выступление российских легкоатлетов на международных соревнованиях был связан с допинговым скандалом и действует с 2015 года. Недавно ИААФ вновь рассматривала этот вопрос и оставила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в силе.

Решение было обусловлено тем, что федерация якобы не соблюдает критерии, необходимые для восстановления ее членства, — например, с членами российской сборной по легкой атлетике до сих пор продолжают работать отстраненные тренеры.

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