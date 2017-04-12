Приморье празднует День космонавтики

В середине 20 века многие государство боролись за выход в космос, поэтому подготовка в СССР отряда космонавтов и полета человека выше стратосферы держалась в строгом секрете. Еще большим секретом было уникальное ракетное топливо — именно обладание технологией его изготовления долгое время позволяло Союзу идти «впереди планеты всей».

12 апреля 1961 года состоялось знаменательное событие, которое вошло в мировую историю и в дальнейшем стало датой, когда День космонавтики будет отмечаться на всем земном шаре. В небо поднялась ракета «Восток», на борту которой находился человек. И не просто пассажир, а русский космонавт.

Дата первого полета несколько раз переносилась. Первоначально событие планировалось на декабрь 1960 года, но трагедия на космодроме Байконур, где взорвалась ракета с топливом, заставила перенести дату на весну.

Вечные соперники русских — американцы не скрывали своих намерений стать первыми в области освоения космоса. Работы по запуску «шаттла» велись в сопровождении громкой рекламной кампании.

Старт американцев в космос был во всеуслышание объявлен на 2 мая 1961 года. Поэтому перед советскими конструкторами была поставлена непростая задача — любыми способами покорить космос раньше.

Советский пилотируемый корабль совершил полный виток в космосе вокруг Земли, и провел на орбите 89,1 минуты, а весь полет составил 108 минут, Юрий Гагарин, благодаря этому полету, стал настоящим героем и примером для подражания.

Кроме личного подвига летчика, были обозначены и большие достижения научных сотрудников, конструкторов, военных, дублеров, которые принимали участие в этом грандиозном проекте. Советский Союз навсегда стал первопроходцем в области космонавтики, а его преемница Россия не уступает лидирующих позиций и сегодня.

День космонавтики в Советском Союзе впервые отметили уже на следующий год после полета Гагарина, в 1962 году. Именно первый полет человека вокруг Земли и стал поводом для учреждения праздника, посвященного космонавтике. Дата была утверждена Указом Президиума Верховного Совета Союза.

Приморье и приморцы давно и надежно связаны с праздником многими незримыми нитями. Уже общеизвестно, что один из Центров космосвязи находится в приморском селе Галенки. Фактом стало участие кораблей Тихоокеанского флота в операциях слежения за полетами россиян в космосе с акватории Мирового океана. Женщина-космонавт Еле́на Серо́ва родилась 22 апреля 1976 года в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края.

Но праздник шагнул дальше, на мировой уровень. Кстати, инициатором празднования Дня космонавтики стал дублер Гагарина летчик-космонавт № 2 Герман Титов. Он обратился как представитель СССР в ООН с предложением об организации этого международного праздника.

Решение об учреждении Всемирного дня авиации и космонавтики было принято на 61-й конференции ООН в 1968 году, а дата торжества осталась неизменной — 12 апреля.

В России День космонавтики был причислен к памятным датам, о чем гласит соответствующий Федеральный закон, вышедший в 1995 году.

Комитет по космосу при ООН в честь празднования 40-летия покорения космических высот предложил в 2000 году проведение Юрьевой ночи.

Ежегодно Юрьева ночь проводится под эгидой Консультативного совета космического поколения.

Юрьева ночь (Ночь Юрия) — международный праздник, который проводится 12 апреля каждого года в знак памяти первого полета человека в космос..

«Юрьева ночь» была создана Лореттой Гидальго, Джорджем Т. Уайтсайдсом и Тришем Гарнером. Первая Юрьева ночь праздновалась 12 апреля 2001 года по случаю 40-й годовщины полета человека в космос.

В 2004 году празднование состоялось в 34 странах с проведением 75-ти мероприятий.

Василий Буслаев.