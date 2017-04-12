О правилах перевозки детей рассказали жителям Хабаровского края
Акцию «Ребенок — главный пассажир!» организовали сотрудники Госавтоинспекции в Комсомольском районе.
Акцию «Ребенок — главный пассажир!» организовали сотрудники Госавтоинспекции в Комсомольском районе.
Патрульные несли службу в поселках Хурба и Новый Мир. Они останавливали машины и выяснили, соблюдают ли водители правила перевозки детей. С беспечными родителями проводились разъяснительные беседы.
Также за время проверки было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на