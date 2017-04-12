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04:53 (мск), источник: Губерния онлайн

К акции по посадке деревьев присоединятся жители Хабаровского края

20 мая Хабаровский край присоединится к экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

В ее рамках планируется озеленить 38 поселений. Предполагается, что в этом году в регионе будут высажены около 28 тысяч саженцев, среди них — 14 тысяч кедров.

Участие в акции примут представители различных организаций и органов власти, сотрудники МЧС, крупных предприятий, образовательных учреждений, а также общественники.

Отмечается, что Хабаровский край поддерживает акцию с 2011 года. За это время в регионе высадили 180 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

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