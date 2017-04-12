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05:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморская сцена Мариинского театра готовит грандиозную премьеру

В мае Приморская сцена Мариинского театра представит грандиозную премьеру сезона — балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа (редакция Константина Сергеева), выступления выдающегося корейского пианиста-виртуоза Сон Чжин Чо, а также насыщенную репертуарную афишу. Об этом ИА «Дейта» сообщили в театре.

2 и 4 мая в рамках симфонической программы Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева во Владивостоке выступит один из наиболее выдающихся музыкантов своего поколения — пианист-виртуоз Сон Чжин Чо (Южная Корея). Он является лауреатом и победителем многочисленных премий и наград, среди которых I премия и Золотая медаль Международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве, где молодой исполнитель стал первым корейским пианистом-победителем этого конкурса, а также — III премия XIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве.

Во Владивостоке этот известный музыкант выступит в сольном концерте (2 мая), и вместе с симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижера из Сингапура Даррелла Анга (4 мая).

Событием, завершающим сезон 4 июня, станет грандиозная премьера балета Петра Чайковского «Спящая красавица» (26,27, 28 мая, 2 и 4 июня). Красочная, масштабная постановка с классической хореографией Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, декорациями и костюмами по эскизам Вячеслава Окунева готовится к постановке во Владивостоке в рамках программы «Русские сезоны» и в преддверии Года культурных обменов России и Японии. Спектакли пройдут при участии артистов балета из Японии.

Репертуарная афиша месяца насыщена событиями. Среди оперных постановок недавние премьеры Приморской сцены — «Макбет» (28 мая) и «Риголетто» Дж. Верди (1 июня). Кроме того, приморской публике в мае-июне представлены полюбившиеся спектакли на сказочный сюжет «Волшебная флейта» В. -А. Моцарта (1 мая), «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева (5 мая), «Сказка о царе Салтане» (6 мая) и «Ночь перед Рождеством» (19 мая) Н. Римского-Корсакова, а также «Травиата» Дж. Верди (8 мая), «Тоска» Дж. Пуччини (13 мая), «Кармен» Ж. Бизе (3 июня).

Балетная труппа Приморской сцены в завершении сезона порадует публику выступлениями в спектаклях «Корсар» (7 мая), «Жар-птица» (9 мая), «Лебединое озеро» (12 мая), в одноактных балетах Джорджа Баланчина (14 мая), а также в постановках «Жизель» (18 мая) и «Кармен-сюита» (20 мая), показы которой приурочены к 50-летию спектакля и 85-летию со дня рождения композитора Родиона Щедрина.

Улугбек Тимуридов.

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