СМИ изумил размах празднования дня рождения казахстанского миллиардера

Среди VIP гостей были замечены его давние друзья-соратники Александр Машкевич и Тельман Исмаилов.

«Вопреки ожиданиям определенной части делового сообщества, на день рождения одного олигарха не прилетел другой олигарх и, кстати, сокурсник именинника по МГИМО — Алишер Усманов. То ли предпочел дистанцироваться от явно неоднозначной и неоднородной компании, то ли дела не позволили. По свидетельству очевидцев, столы в отеле ломились от заморских яств, слух и взор гостей ублажали так называемые “звезды” российской эстрады, а в очередь с поздравлениями олигарху выстроились десятки отставных и действующих узбекских чиновников, включая тех, что в погонах. Причина — слухи о возвращении Шодиевых в Узбекистан в качестве влиятельных и авторитетных инвесторов. Самое время засвидетельствовать почтение», — пишет издание, подразумевая натянутые отношения между кланом Шодиевых с ныне покойным президентом Исламом Каримовым.

Есть основания предполагать, что единственный в столице Узбекистана пятизвездочный отель Hyatt может стать культовым местом для определенного круга лиц. Так, по информации персонала отеля, не столь давно свой день рождения здесь пышно отпраздновал один из авторитетов предпринимательского сообщества со специфическим уклоном.

Пели и плясали для него Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков и другие российские вокалисты. Вел вечер популярный шоумен Дмитрий Нагиев.

«Судя по биографическим данным, Фаттах Шодиев отметил свой день рождения в Ташкенте на неделю раньше срока. Плохая примета», — отмечает издание.

Напомним, что в середине мая 2010 года в русскоязычном информационном пространстве широко освещали свадьбу в Монако Сабира Шодиева, сына Фаттоха Шодиева. По свидетельству российской прессы, тогда только декорирование зала цветами обошлось семье в 250 тысяч евро.

На свадьбу обходными путями (например, через Болгарию), дабы не попасть в поле зрения узбекских спецслужб, не жалующих представителей клана по причине неоднозначного отношения к нему Ислама Каримова, тайком ездили родственники невесты по линии Гафура Гуляма.

Впрочем, некоторые вылетели рейсом, специально зафрахтованным олигархом для ташкентских гостей.