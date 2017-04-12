Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«Калибр» против «Томагавка»: СМИ сравнили ракеты РФ и США
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
05:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Евгения Евтушенко похоронили в Переделкино рядом с могилой Пастернака

Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Выдающийся поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля, похоронен на кладбище в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле, рядом с могилой Бориса Пастернака. Гражданская панихида, на которую пришли сотни людей, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, прошла в Центральном доме литераторов накануне, 11 апреля. На кладбище присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году в США 1 апреля. Причиной смерти стал рак.

Справка: ЕВТУШЕНКО Евгений, выдающийся поэт-шестидесятник родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Братская ГЭС», «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Ростелеком" возместит затраты на распечатку портретов для движения "Бессмертный полк"
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
Кабмин РФ потребовал увеличить продолжительности жизни до 76 лет
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь