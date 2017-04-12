Евгения Евтушенко похоронили в Переделкино рядом с могилой Пастернака

Выдающийся поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля, похоронен на кладбище в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле, рядом с могилой Бориса Пастернака. Гражданская панихида, на которую пришли сотни людей, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, прошла в Центральном доме литераторов накануне, 11 апреля. На кладбище присутствовали только родные и близкие поэта, доступ для посторонних был закрыт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году в США 1 апреля. Причиной смерти стал рак.