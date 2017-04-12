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05:17 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Российская сборная будет готовиться к зимней Олимпиаде-2018 на Дальнем Востоке

Часть российских спортсменов проведёт последний этап подготовки к зимней Олимпиаде-2018 на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра спорта Павла Колобкова.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Часть федераций планирует готовить спортсменов в Хабаровске и на Камчатке. Но я не думаю, что там будет много команд. Если вспоминать Сочи, то все наши команды готовились за границей», — сказал министр.

Для подготовки российских спортсменов к зимним играм 2018 и 2022 года в Хабаровском крае планируют обустроить горнолыжный комплекс «Холдоми». В 2016 году сборная России по горным лыжам провела летние сборы на Козельском вулкане на Камчатке. Тем же летом на Вилючинском вулкане стартовали соревнования по сноуборду «Дальний Восток 2016».

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