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05:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителям Приангарья подскажут, как блокировать опасные для детей сайты

В Иркутской области разработали алгоритм действий для блокирования в Интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Памятку для родителей, педагогов, социальных работников и неравнодушных граждан совместно составили комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, управления Роскомнадзора и Роспотребнадзора по региону, ГУМВД и прокуратура региона. Об этом сообщает 12 апреля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области Светлана Тимофеева.

В памятке прописаны виды информации, распространение которой в РФ запрещено среди детей и подростков, а также перечень действий, которые можно предпринять при обнаружении такой информации в Интернете. В частности, говорится о том, что необходимо сделать для подачи заявки в единый реестр доменных имен сайта Роскомнадзора, чтобы заблокировать сайты, содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.

«Мы будем благодарны, если к работе по блокированию сайтов подключатся как можно больше неравнодушных жителей нашего региона, — подчеркнула Светлана Тимофеева. — Только общими усилиями мы сможем уберечь наших детей от пагубных последствий воздействия данной информации».

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