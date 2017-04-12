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05:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

ИГУ «пролетает» в конкурсе опорных вузов России

Иркутского государственного университета нет в неофициальном шорт-листе конкурса среди вузов на определение статуса опорных.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 11 апреля 2017 года ректор ИГУ Александр Аргучинцев в своём блоге, в этом списке 25 вузов, именно они рассматриваются в числе претендентов на статус опорных. «Основная причина, озвученная в неофициальных разговорах, заключается в отсутствии явной поддержки со стороны руководства региона, которая должна быть выражена в очных встречах с руководством Минобрнауки и гарантиях софинансирования со стороны региона». — заявил ректор.

«По-прежнему считаю, что университет по своим показателям, по заявленной программе развития вполне достоин звания опорного, — пишет ректор. — К сожалению или к счастью, позиция Минобрнауки такова, что почти все зависит от глав регионов. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но это факт. Мы знаем, что в нашей области за прошедшее десятилетие сменилось пять губернаторов, сменились ректоры большинства вузов. Очень жаль, что на судьбу университетов со 100-летней историей могут оказать решающее влияние желания или нежелания, симпатии или антипатии конкретных, пусть и очень высокопоставленных чиновников.

«В заключение хотелось бы привести слова глубокоуважаемого мною человека, одного из основателей всемирно известной археологической школы, безвременно ушедшего из жизни профессора ИГУ Германа Ивановича Медведева: «Почему остались на плаву университеты? Они многомодульны — один модуль обязательно прикроет другой… Мы в 2010 году будем праздновать 1 000 лет университетам. Смотрите, высшее образование становится требованием человеческой цивилизации. Ведь было время, когда 7 классов было достаточно, чтобы устроиться на работу. Сегодня для этого нужен кандидатский диплом. Вы посмотрите, за тысячу лет не закрыт ни один университет.

Россия, правда, опоздала на 700 лет. Сибирь. Начало XX века. Вокруг, включая Китай, Европу стояли университеты. А здесь, один среди тундры… Томский университет с единственным факультетом. Томский не мог развернуться 10 лет. Иркутский же через три года после создания наполнился на полную катушку.

А сейчас возникли тысячи университетов. Этот процесс не может быть остановлен никакими режимами, никакими законодательствами, никакими денежными ограничениями. Другое дело, что начались соревновательные процессы. Здесь надо думать правительствам и министерствам. Помогать классическим университетам — святая задача для правительства и государства.

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