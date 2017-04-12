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08:24 (мск), источник: Om1.ru

Омичи заметили плывущую в Иртыше ондатру

Зверька увидели издали: сперва он был на берегу, а затем поспешил оказаться в воде.

В Омске периодически встречаются необычные для города звери. На сей раз горожанам на глаза попалась ондатра. Грызуна увидели на Иртышской набережной в реке.

Зверек сидел на берегу Иртыша и мирно занимался своими делами. Завидев людей, ондатра прыгнула в воду и отплыла от берега. Там животное уцепилось за ветку дерева и мужественно направилось против течения Иртыша. Ловко работая хвостом, зверек поплыл в неизвестном направлении.

Видео необычного обитателя Омска появилось в паблике «ЧП Омск».

В комментариях омичи умилились зверьку и пожалели ондатру из-за того, что ей приходится обитать в грязной воде.

Напомним, это не первый случай, когда омичи сталкиваются с необычными для города животными. Так, недавно в промзону Омска прибежала лиса, очевидно, голодная.

Также, в одном из магазинов омичи видели горожанина с черепашкой на поводке, житель Омска выловил в Иртыше пиранью, а мужчину, выгуливающего гуся, замечали не один раз. К тому же, в разных частях города то и дело замечают разгуливающих по улицам коров.

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