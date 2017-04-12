Омичи заметили плывущую в Иртыше ондатру

В Омске периодически встречаются необычные для города звери. На сей раз горожанам на глаза попалась ондатра. Грызуна увидели на Иртышской набережной в реке.

Зверек сидел на берегу Иртыша и мирно занимался своими делами. Завидев людей, ондатра прыгнула в воду и отплыла от берега. Там животное уцепилось за ветку дерева и мужественно направилось против течения Иртыша. Ловко работая хвостом, зверек поплыл в неизвестном направлении.

Видео необычного обитателя Омска появилось в паблике «ЧП Омск».

В комментариях омичи умилились зверьку и пожалели ондатру из-за того, что ей приходится обитать в грязной воде.

Напомним, это не первый случай, когда омичи сталкиваются с необычными для города животными. Так, недавно в промзону Омска прибежала лиса, очевидно, голодная.