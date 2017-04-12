Омичи заметили плывущую в Иртыше ондатру
Зверька увидели издали: сперва он был на берегу, а затем поспешил оказаться в воде.
Зверька увидели издали: сперва он был на берегу, а затем поспешил оказаться в воде.
В Омске периодически встречаются необычные для города звери. На сей раз горожанам на глаза попалась ондатра. Грызуна увидели на Иртышской набережной в реке.
Зверек сидел на берегу Иртыша и мирно занимался своими делами. Завидев людей, ондатра прыгнула в воду и отплыла от берега. Там животное уцепилось за ветку дерева и мужественно направилось против течения Иртыша. Ловко работая хвостом, зверек поплыл в неизвестном направлении.
Видео необычного обитателя Омска появилось в паблике «ЧП Омск».
В комментариях омичи умилились зверьку и пожалели ондатру
Напомним, это не первый случай, когда омичи сталкиваются с необычными для города животными. Так, недавно в промзону Омска прибежала лиса, очевидно, голодная.
Также, в одном из магазинов омичи видели горожанина с черепашкой на поводке, житель Омска выловил в Иртыше пиранью, а мужчину, выгуливающего гуся, замечали не один раз. К тому же, в разных частях города то и дело замечают разгуливающих по улицам коров.