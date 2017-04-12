В Иркутской области действует только одна ледовая переправа

Только одна ледовая переправа в Бодайбинском районе действует на 12 апреля 2017 года в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, из-за негативных изменений структуры льда накануне в регионе закрыли три ледовые трассы: в Катангском районе на реке Нижняя Тунгаска — «Мирный — Непа», в Нижнеилимском районе на реке Илим — «Старая Игирма — Заморский», в Киренском районе на Киренге — «Киренск — Юксеево».

На закрытых переправах специалисты дорожной службы установили знаки, запрещающие движение автомобилей, на съездах возвели валы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.