В Иркутской области действует только одна ледовая переправа
В Иркутской области действует одна ледовая переправа в Бодайбинском районе.
В Иркутской области действует одна ледовая переправа в Бодайбинском районе.
Только одна ледовая переправа в Бодайбинском районе действует на 12 апреля 2017 года в Иркутской области. Как сообщает
На закрытых переправах специалисты дорожной службы установили знаки, запрещающие движение автомобилей, на съездах возвели валы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.