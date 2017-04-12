Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»

В День Победы во Владивостоке пройдет всероссийская гражданская акция «Бессмертный полк», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ежегодное шествие горожан проходит с целью сохранения в каждой российской семье памяти о победителях в Великой Отечественной войне.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 72-й годовщины Победы. Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семёнова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Как отмечают организаторы акции, в рамках проекта «Бессмертный полк» можно бесплатно изготовить фотографию родственника с 1 по 25 апреля (сканирование и печать формата А3 бесплатное, ламинирование осуществляется за счет владельца фотографии) в фотосалоне «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанная, время работы: с 10 до 19 часов, телефон: 222−18−63). Также в «Сервис плюс» можно приобрести штендер для фотопортрета, стоимость которого можно уточнить в фотосалоне.

Кроме того, штендеры и фотографии можно будет изготовить также с 1 апреля по 7 мая:

1. Торговый центр «Луговая» (трамвайная остановка Луговая, ул. Луговая, 21А, павильон 24, телефон: 295−75−05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 10 до 19 часов,

2. Павильон «Подарки» (трамвайная остановка Баляева, ул. Юмашева, 6а, телефон: +79841931330, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 11 до 19 часов.

3. Типография «Max print» (остановка Авангард, ул. Светланская, 145, оф.1, телефон: 8 (423)200−25−99, 201−54−94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru) в будние дни с 9 до 18 часов.

4. Торговый центр «Чапаевский» (цлица Чапаева, 24а, павильон № 11) в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов.

Участникам шествия «Бессмертный полк» эти предприятия оказывают следующие услуги:

1. Фотопечать на пластике — стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии — производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер с размещением фотопортрета формата А3;.

2. Печать фотографии на фотобумаге и ламинация — стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии — производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер для размещения фотопортрета формата А3;.

3. Возможность отдельно заказать сканирование и обработку (ретушь) фотографии. Стоимость и печати фотопортрета уточнять по указанным телефонам. Можно также отдельно приобрести штендер под готовый фотопортрет.

Напомним, «Бессмертный полк — всероссийская некоммерческая, гражданская акция, которая проводится в краевой столице с 2013 года. В 2016 году во Владивостоке в шествии приняли участие порядка 30 000 горожан, которые вышли на улицы города с фотографиями своих родных и близких, чтобы отдать дань памяти солдатам в этот великий для всей страны праздников. Инициатором акции «Бессмертный полк» в 2013 году во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарёв поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.

Контактная линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ru, подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222−08−38, 222−39−65, 2614−180, 2614−400.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк».