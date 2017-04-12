Краевой бюджет помогает приморцам оплачивать квитанции

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, с начала года на эту меру социальной поддержки краевой бюджет направил почти 342 миллиона рублей.

«Оформить коммунальную субсидию может любая семья, расходы на ЖКУ в которой превышают 22 процента совокупного дохода. Важное условие — отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг или заключение гражданами соглашений по ее погашению», — напоминают в ведомстве.

Размер субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев с правом последующей перерегистрации.

По мнению вице-губернатора края Павла Серебрякова, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — наиболее популярная мера поддержки населения.

«Эта ежемесячная выплата позволяет существенно снизить бремя коммунальных платежей. И в списке получателей — не только льготники и пенсионеры. Здесь также многие семьи с невысоким достатком, расходы на коммуналку у которых превышают установленные федеральным законодательством», — отмечает он.

Как сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева, в этом году на выплату субсидий предусмотрели 1,2 миллиарда рублей.

«По всем вопросам, касающимся этой меры социальной поддержки гражданам следует обратиться в «Единое социальное окно» по месту жительства.