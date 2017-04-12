Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидают синоптики в Московском регионе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сырая, теплая, но ветреная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 7−9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.