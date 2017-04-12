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06:27 (мск), источник: ТАСС

Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидают синоптики в Московском регионе

Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сырая, теплая, но ветреная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 7−9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки. В столице столбики термометров покажут 2−4 градуса выше нуля, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/ с, местами порывы до 12−17 м/с.

Днем в четверг ожидается облачная погода, дождь будет идти до вечера. В Москве воздух прогреется до 7−9 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

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