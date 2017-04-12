Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидают синоптики в Московском регионе
Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки.
Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сырая, теплая, но ветреная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 7−9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный,
Предстоящей ночью при переменной облачности местами возможны небольшие осадки. В столице столбики термометров покажут 2−4 градуса выше нуля, в Подмосковье будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер западный,
Днем в четверг ожидается облачная погода, дождь будет идти до вечера. В Москве воздух прогреется до 7−9 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов тепла. Ветер западный,