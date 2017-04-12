Впереди планеты всей. Иркутск первым в России возродит астрономию в школах

Интересно, что идея вновь открывать ученикам тайны космоса в столице Приангарья появилась ещё до того, как похожее предложение (но в контексте всей страны) выдвинула министр образования России Ольга Васильева.

Плюс два планетария.

Для возвращения астрономии в школы города уже подготовили «посадочную площадку». Как рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ — старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, к 1 апреля в Иркутске закончились курсы по преподаванию этой старой «новой науки». Их прошли 28 учителей физики, которые сами выразили желание рассказывать школьникам о звёздах и планетах. Сейчас педагоги выполняют «дипломное» задание. Сертификаты о новом статусе им вручат 19 апреля.

Ещё один важный атрибут, без которого уроки практически невозможны, — учебник. И он тоже почти готов. Сергей Язев обещает, что пособие закончат к концу апреля.

«Понятно, что учебник — штука сложная, тем более что он практически пишется по-новой, — отметил учёный. — Нельзя сказать, что с тех пор как пособия по этой науке перестали писать, сама астрономия сильно изменилась, однако очень поменялись подход к её преподаванию в школах и восприятие детей. Мы перечитали много книг разных лет, и даже та лексика, которую используют авторы, современным детям не совсем понятна. Учебник должен быть написан на новом языке».

Кстати, иркутское пособие вполне может стать основой для учебника, который «пойдёт» по школам всей страны. Дело в том, что авторы решили включить в него суперсовременные задания с использованием методов виртуальной реальности, а также школьных планетариев. Их, кстати, в Иркутске будет как минимум два — один уже построили в школе № 69 в микрорайоне «Эволюция», второй запроектировали в обновлённой школе № 19. Между тем пока в стране лишь одна школа может похвастаться собственным планетарием, находится она в Подмосковье.

«Оборудование в 69 школу уже пришло, — радостно говорит руководитель проекта по созданию класса астрономии в школе Дмитрий СЕМЁНОВ, — Это очень полезно: ученик, прослушав какие-то “плоские” вещи в классе, сможет сразу увидеть всё изученное в пространстве под куполом».

Космический город.

За романтическую науку взялись не только в обычных школах, в городе появились два астрономических кружка, «воспитанники» которых уже начали занимать места на соревнованиях. Так, девятиклассница Ангелина Трескова смогла взять приз даже на Всероссийской олимпиаде.

Также из советских недр возвращается и такое забытое искусство, как моделирование. Первый запуск моделей ракет, сконструированных юными инженерами, состоится на берегу залива Якоби 16 апреля. Популяризатор ракетно-космического моделирования среди молодёжи Олег Шишмаков рассказал, что если погода позволит, в небо взлетят восемь ракет: пять малых и три больших, в том числе тяжёлая модель «Протона» — ракеты-носителя, который поднимает на МКС 80% всех грузов.

Кстати, в этом апреле в Иркутске появилось ещё одно «космическое» место — сквер Космонавтов. Такое название топонимическая комиссия города официально присвоила скверу на улице Сурикова. По словам Сергея Язева, «космическим» он считался и раньше — в 2011 году в нём даже посадили кедры в честь Юрия Гагарина, так как «Кедр» — это позывной первого космонавта. Возможно, здесь же появится скульптура, на которой планируют высечь имена нынешних иркутских космонавтов, а также оставят места для будущих.

«Мы не сомневаемся, что они появятся, как видите, все условия для этого уже есть», — резюмировал Язев.