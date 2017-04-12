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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярских хирургов научили пришивать сердечный клапан

Мастер-класс на свиных органах показал хирург из Германии.

Хирург из Германии Сергей Леонтьев показал красноярским врачам, как менять биологический клапан при пороке сердца. Врач продемонстрировал процесс на органах свиньи. Практические занятия показали и журналистам.

Хирург с 20-летним опытом рассказал, что обмен знаниями в области кардиологии полезен как специалистам с большим стажем, так и молодым врачам. Новая технология вшивания биопротеза людям с пороком сердца сейчас активно используется в Европе. Она позволяет продлить жизнь пациентам на 10−20 лет. Для красноярских врачей такой вид операций пока в новинку.

Специалисты заявляют, что операция по вживлению биологического протеза переносится намного легче, чем установка механического клапана. Разрез делается на боку, поэтому после заживления шрам выглядит более эстетично.

Стоимость клапана — 140 тысяч рублей. Пока его производят только в США.

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