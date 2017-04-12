Красноярских хирургов научили пришивать сердечный клапан

Хирург из Германии Сергей Леонтьев показал красноярским врачам, как менять биологический клапан при пороке сердца. Врач продемонстрировал процесс на органах свиньи. Практические занятия показали и журналистам.

Хирург с 20-летним опытом рассказал, что обмен знаниями в области кардиологии полезен как специалистам с большим стажем, так и молодым врачам. Новая технология вшивания биопротеза людям с пороком сердца сейчас активно используется в Европе. Она позволяет продлить жизнь пациентам на 10−20 лет. Для красноярских врачей такой вид операций пока в новинку.

Специалисты заявляют, что операция по вживлению биологического протеза переносится намного легче, чем установка механического клапана. Разрез делается на боку, поэтому после заживления шрам выглядит более эстетично.

Стоимость клапана — 140 тысяч рублей. Пока его производят только в США.