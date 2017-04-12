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06:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ночной дозор: в Хабаровске пациенты занимают очередь в поликлинику № 1 с трех часов ночи

За одно только утро в фойе собирается более сотни человек.

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Посетителям хабаровской поликлиники № 1 приходится занимать очередь еще с ночи. К открытию медучреждения в его фойе уже толпится около сотни человек, которые пытаются получить талон в регистратуру, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Очереди в регистратуре поликлиники краевой больницы № 1 — это больная тема для многих хабаровчан и жителей близлежащих населенных пунктов. Попасть на прием к врачу — дело сложное, поскольку, прежде чем переступить порог врачебного кабинета, нужно отстоять за талоном в очереди несколько часов. И то не факт, что спустя хотя бы час останутся свободные места. Корреспондент информационного агентства посетил поликлинику краевой больницы № 1 и своими глазами убедился в существовании протяженных очередей.

На момент открытия поликлиники, фойе было буквально переполнено людьми. Всего в очередь за талонами выстроилось около сотни человек. И это — только те люди, что пришли в медицинское учреждение еще за полчаса до его открытия.

По словам одного из посетителей, подобные очереди не редкость для краевой поликлиники. Подобную картину здесь можно наблюдать каждый день, и даже внедрение системы регистрации пациентов по талонам не смогло хоть как-то изменить ситуацию.

Многие пациенты приходят в поликлинику задолго до её открытия. Как рассказал житель п. Хор Артем Поперечный, в очереди он провел несколько часов. Однако это не так уж и много, поскольку некоторые люди занимают места еще ночью.

— Первый в очереди мужчина пришел сюда еще в три часа ночи. Я же приехал к шести, и жду, когда начнется прием в регистратуре. Приехал я из Хора. Представьте 80 км сюда, потом простоять в очереди, попасть на прием, и под конец вновь проехать 80 км. Сегодня очереди еще не такие большие, а вот вчера здесь было буквально не протолкнуться. Талоны в регистратуре начинают выдаваться в 8 часов, когда открывается поликлиника. А очередь растворяется ближе к 11 часам. Можно было бы и к обеду подъезжать, когда народу не так много, но к этому времени все нужные талоны уже заканчиваются. А на некоторых врачей есть только по шесть талонов. Понятное дело, что через час они уже все закончатся, — сообщает Артем Поперечный.

Только заработала регистратура, как к аппарату, выдающему талоны, кинулась толпа посетителей. Несмотря на то, что некоторые пациенты занимают очереди еще с ночи, большинство людей предпочитают игнорировать их, и стараются как можно быстрее пробиться вперед, чтобы получить свой номер.

Стоит заметить, что спустя пару часов после открытия поликлиники очередь начала редеть. Людей в фойе поликлиники было уже не так много, как на момент её открытия, но очередь все равно насчитывала несколько десятков человек.

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