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06:47 (мск), источник: ДЕЙТА

До конца недели погода успеет удивить приморцев

Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае сохранится неустойчивый характер погоды.

Источник: ДЕЙТА

В отдельных районах пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный сильный. День будет прохладным, температура воздуха составит от четырех до одиннадцати градусов тепла, сообщает ИА «Дейта».

По информации Примгидромета, в четверг в Приморье ожидается погода без осадков. Ночью на большей части края похолодает: температура составит от четырех до девяти градусов мороза, в горных рационах до -минус пятнадцати, на побережье — плюс два — минус три. Днем при свежем юго-западном ветре столбики термометров покажут +от восьми до шестнадцати градусов тепла.

В пятницу, 14 апреля, в крае ожидаются осадки, преимущественно — в виде дождя. Ночью от плюс одного до плюс шести градусов, на северо-востоке края — минус четыре — минус девять градусов. Днем холодная воздушная масса отступит, и воздух в континентальных районах прогреется до 16 — 23 градусов тепла, на побережье — 12 — 17 тепла.

Во Владивостоке завтра ожидается переменная облачность, днем — погода без осадков. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха ночью около ноля, днем — 10−12 градусов тепла.

В ночь на пятницу сохранится погода без осадков. Днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 — 14 градусов тепла.

Анна Иваницына.

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