До конца недели погода успеет удивить приморцев
Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае сохранится неустойчивый характер погоды.
Сегодня, 12 апреля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае сохранится неустойчивый характер погоды.
В отдельных районах пройдут небольшие осадки. Ветер
По информации Примгидромета, в четверг в Приморье ожидается погода без осадков. Ночью на большей части края похолодает: температура составит от четырех до девяти градусов мороза, в горных рационах до -минус пятнадцати, на побережье — плюс два — минус три. Днем при свежем
В пятницу, 14 апреля, в крае ожидаются осадки, преимущественно — в виде дождя. Ночью от плюс одного до плюс шести градусов, на
Во Владивостоке завтра ожидается переменная облачность, днем — погода без осадков. Ветер западный,
В ночь на пятницу сохранится погода без осадков. Днем возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 — 14 градусов тепла.
Анна Иваницына.