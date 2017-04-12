Три ледовые переправы перестали работать в Хабаровском крае

Сейчас в Хабаровском крае функционируют пять зимников. Два из них работают в Охотском районе, по одному проезду находится в Верхнебуреинском и Николаевском районе, а также в районе имени Полины Осипенко, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.