Медведя по кличке Алтай пытались накормить стеклом

«Ветеринары и киперы осмотрели животное — ни одной раны нет, благо, банка разбилась на крупные части, и он только пюре с них съел», — сообщается на странице паблика «Инцидент-Новосибирск».

Как добавила VN.ru начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова, с мишкой все хорошо — стекло он не съел и не поранился.

— Этого медвежонка, совсем крохотного, привезли к нам с Алтая. По всей видимости, его мать застрелили браконьеры, и он оказался сиротой, — говорит Евгения Пирожкова. — Сейчас в нашем зоопарке пять бурых медведей: Валя и Леха, которые недавно в очередной раз стали родителями двойни, и Алтай.

Добавим, что в этом году затянувшаяся зима изменила привычную картину — медведи и медвежата впервые вышли из берлоги только в начале апреля. Леха и Алтай сейчас в отдельных вольерах, медведица Валя — одна из образцовых мам зоопарка.