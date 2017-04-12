Медведя по кличке Алтай пытались накормить стеклом
В Новосибирском зоопарке имени Ростилава Шило произошло ЧП — неизвестные бросили в вольер с годовалым медвежонком банку с детским пюре, которая при падении разбилась.
В Новосибирском зоопарке имени Ростилава Шило произошло ЧП — неизвестные бросили в вольер с годовалым медвежонком банку с детским пюре, которая при падении разбилась.
«Ветеринары и киперы осмотрели животное — ни одной раны нет, благо, банка разбилась на крупные части, и он только пюре с них съел», — сообщается на странице паблика «Инцидент-Новосибирск».
Как добавила VN.ru начальник
— Этого медвежонка, совсем крохотного, привезли к нам с Алтая. По всей видимости, его мать застрелили браконьеры, и он оказался сиротой, — говорит Евгения Пирожкова. — Сейчас в нашем зоопарке пять бурых медведей: Валя и Леха, которые недавно в очередной раз стали родителями двойни, и Алтай.
Добавим, что в этом году затянувшаяся зима изменила привычную картину — медведи и медвежата впервые вышли из берлоги только в начале апреля. Леха и Алтай сейчас в отдельных вольерах, медведица Валя — одна из образцовых мам зоопарка.
— Большая и грозная, со своими детьми она — сама нежность. Сейчас, когда закончилась зима, а вместе с ней и период младенчества медвежат, посетители зоопарка смогут наблюдать трогательные семейные сцены, — добавила Пирожкова.