Школьница из Каслей, оставившая тревожную записку, нашлась в Челябинске
Девочка жива и невредима.
Девочка жива и невредима.
Девочку, пропавшую в Каслях (Челябинская область), отыскали на челябинской Кировке — 13-летняя потеряшка жива и невредима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Школьница, которую более суток искали в Каслях, гуляла в Челябинске. Девочку нашли на Кировке. Волонтеры сообщают, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Ребенка передали родителям.
Напомним, 13-летняя девочка ушла из дома, оставив родителям записку о нежелании жить. В поисках школьницы окрестности Каслей прочесывали полиция и спасатели.