Школьница из Каслей, оставившая тревожную записку, нашлась в Челябинске

Девочку, пропавшую в Каслях (Челябинская область), отыскали на челябинской Кировке — 13-летняя потеряшка жива и невредима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Школьница, которую более суток искали в Каслях, гуляла в Челябинске. Девочку нашли на Кировке. Волонтеры сообщают, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Ребенка передали родителям.

Напомним, 13-летняя девочка ушла из дома, оставив родителям записку о нежелании жить. В поисках школьницы окрестности Каслей прочесывали полиция и спасатели.