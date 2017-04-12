Жителей Хабаровского края приглашают на весенний краевой субботник

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

В соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края, с 17 апреля по 17 июня 2017 года на территории Хабаровского края объявлена весенняя санитарная очистка территорий поселений Хабаровского края. Первый весенний краевой субботник состоится уже 22 апреля, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Хабаровский край активно готовится к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Стало доброй традицией участвовать в наведении порядка на своих рабочих местах, в административных и жилых зданиях, придомовых территориях, восстанавливать и поддерживать в нормальном состоянии воинские захоронения, памятники и обелиски, благоустраивать и озеленять свои населенные пункты, улицы, дворы.

Правительство Хабаровского края приглашает каждого жителя принять активное участие в краевом субботнике, наведении порядка в своих городах и селах 22 апреля 2017 года!

Если каждый из нас внесет личный вклад в благоустройство наших городов и населенных пунктов, мы вместе сделаем их чистыми и ухоженными.