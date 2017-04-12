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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские спасатели вытащили испуганную собаку со льдины

Днем в Первомайском районе на реке Иня очевидцы обнаружили собаку, которая находилась на льдине, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Новосибирские спасатели вытащили испуганную собаку со льдины, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Днем в Первомайском районе на реке Иня очевидцы обнаружили собаку, которая находилась на льдине.

«Всеми способами рискуя своими жизнями люди пытались помочь псу. Кто-то пытался звонить в различные службы, но везде слышали, что нет возможности помочь и посоветовали обратиться в МАСС», — говорится в сообщении.

На место выехал экипаж спасателей. Накачав лодку и одевшись в гидрокостюм, спасатели добрались до собаки. Пес был очень напуган и не решался зайти в лодку. Один из очевидцев спасения пообещал забрать собаку себе.

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