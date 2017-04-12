Новосибирские спасатели вытащили испуганную собаку со льдины
Днем в Первомайском районе на реке Иня очевидцы обнаружили собаку, которая находилась на льдине, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Днем в Первомайском районе на реке Иня очевидцы обнаружили собаку, которая находилась на льдине, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Новосибирские спасатели вытащили испуганную собаку со льдины, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Днем в Первомайском районе на реке Иня очевидцы обнаружили собаку, которая находилась на льдине.
«Всеми способами рискуя своими жизнями люди пытались помочь псу.
На место выехал экипаж спасателей. Накачав лодку и одевшись в гидрокостюм, спасатели добрались до собаки. Пес был очень напуган и не решался зайти в лодку. Один из очевидцев спасения пообещал забрать собаку себе.