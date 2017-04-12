Полиция наградила омича, поймавшего пьяного водителя

В Омске продолжаются бороться с пьяными водителями. Порой на помощь полиции приходят сами омичи. Так на прошлой неделе поступил омич Станислав Исаев, подписчик паблика «REGIK55».

Мужчина заметил на трассе под Омском странно виляющую машину, которая выехал на встречку и едва на врезалась в авто, и решил догнать подозрительного водителя. На пересечении улиц Кондратюка и Волгоградской Исаев перегородил дорогу машине и забрал у водителя ключи.

Подозрения, что водитель пьян, только усилились, когда омич увидел водителя — он явно не соображал, что происходит. Исаев вызвал сотрудников ДПС, на их требование предоставить документы, неадекватный водитель подавал сигареты или зажигалку.