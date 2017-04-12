МЧС не будет брать в Омске пробы воздуха из-за штиля

Сегодня, 12 апреля, под утро жители Омска вновь почувствовали привычный запах этилмеркаптана. Как уточнили Om1.ru в главном управлении МЧС по Омской области, ведомство уже приняло около 10 звонков с жалобами от граждан.

Однако брать и исследовать пробы воздуха МЧС не собирается, поскольку заявляет: неприятный запах — из-за штиля.

ГУ МЧС по Омской области:

— Безветренная погода — из-за этого такая ситуация сложилась. Наше подразделение брать пробы не будет.

Напомним, что характерный запах омичи впервые почувствовали 8 марта. Сначала его приняли за бытовой газ. Через два дня, 10 марта, Росприроднадзор объявил, что это этилмеркаптан — одорант, который добавляют в газ и в топливо, чтобы сразу можно было установить утечку.