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07:26 (мск), источник: Om1.ru

МЧС не будет брать в Омске пробы воздуха из-за штиля

В ведомство этим утром поступило 10 звонков от омичей с жалобами на запах этилмеркаптана.

Сегодня, 12 апреля, под утро жители Омска вновь почувствовали привычный запах этилмеркаптана. Как уточнили Om1.ru в главном управлении МЧС по Омской области, ведомство уже приняло около 10 звонков с жалобами от граждан.

Однако брать и исследовать пробы воздуха МЧС не собирается, поскольку заявляет: неприятный запах — из-за штиля.

ГУ МЧС по Омской области:

 — Безветренная погода — из-за этого такая ситуация сложилась. Наше подразделение брать пробы не будет.

Напомним, что характерный запах омичи впервые почувствовали 8 марта. Сначала его приняли за бытовой газ. Через два дня, 10 марта, Росприроднадзор объявил, что это этилмеркаптан — одорант, который добавляют в газ и в топливо, чтобы сразу можно было установить утечку.

В воздухе Советского округа концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз. С тех пор вот уже месяц выбросы периодически повторяются. За это время омичи разного возраста и с разным уровнем образования выучились безошибочно произносить и писать сложное слово «этилмеркаптан», но виновник выбросов так и не установлен.

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