МЧС не будет брать в Омске пробы воздуха из-за штиля
В ведомство этим утром поступило 10 звонков от омичей с жалобами на запах этилмеркаптана.
В ведомство этим утром поступило 10 звонков от омичей с жалобами на запах этилмеркаптана.
Сегодня, 12 апреля, под утро жители Омска вновь почувствовали привычный запах этилмеркаптана. Как уточнили Om1.ru в главном управлении МЧС по Омской области, ведомство уже приняло около 10 звонков с жалобами от граждан.
Однако брать и исследовать пробы воздуха МЧС не собирается, поскольку заявляет: неприятный запах —
ГУ МЧС по Омской области:
— Безветренная погода —
Напомним, что характерный запах омичи впервые почувствовали 8 марта. Сначала его приняли за бытовой газ. Через два дня, 10 марта, Росприроднадзор объявил, что это этилмеркаптан — одорант, который добавляют в газ и в топливо, чтобы сразу можно было установить утечку.
В воздухе Советского округа концентрация этилмеркаптана была превышена в 400 раз. С тех пор вот уже месяц выбросы периодически повторяются. За это время омичи разного возраста и с разным уровнем образования выучились безошибочно произносить и писать сложное слово «этилмеркаптан», но виновник выбросов так и не установлен.