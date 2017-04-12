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06:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в честь рождения сына мужчина разрисовал свой автомобиль из баллончика

В Уфе автолюбитель расписал свой собственный автомобиль из баллончика, радуясь рождению сына. Фото попало в группу БашДТП.

Автомобиль Kia Rio весело разрисован зеленым, желтым и синими цветами. Очевидно, таким образом мужчина решил высказать свою благодарность жене за рождение сына.

К слову, пользователи соцсети предположили, что рисунки выполнены смывающейся краской на меловой основе.

Источник: Proufu.ru
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