В Уфе в честь рождения сына мужчина разрисовал свой автомобиль из баллончика
В Уфе автолюбитель расписал свой собственный автомобиль из баллончика, радуясь рождению сына. Фото попало в группу БашДТП.
В Уфе автолюбитель расписал свой собственный автомобиль из баллончика, радуясь рождению сына. Фото попало в группу БашДТП.
Автомобиль Kia Rio весело разрисован зеленым, желтым и синими цветами. Очевидно, таким образом мужчина решил высказать свою благодарность жене за рождение сына.
К слову, пользователи соцсети предположили, что рисунки выполнены смывающейся краской на меловой основе.