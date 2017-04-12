Уфимцев приглашают стать героями нового сериала

Один из местных телеканалов предложил жителям башкирской столицы принять участие в съемках нового сериала. Сыграть свою роль сможет любой уфимец, вне зависимости от его актерского опыта.

— Ждем всех, как профессиональных актеров, так и начинающих. Возрастных ограничений тоже нет, — рассказали о съемках представители компании.

Сам многосерийный фильм будет посвящен Уфе и истории простого жителя башкирской столицы, мечтающего изменить мир к лучшему. Записаться на кастинг можно в официальной группе проекта ВКонтакте — «UTV Кино».