В «Лужниках» высадят более шести тысяч роз

Весенняя высадка деревьев, кустарников и цветов началась на территории спортивного комплекса «Лужники». В апреле там разобьют розарий из 6,2 тысячи кустов роз сорта «леонардо да винчи».

«Таким образом, на территории “Лужников” будет собственный розовый сад. По количеству цветов его можно сравнить с Большим розарием парка “Сокольники” и розарием Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.