Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
История Тимура и Амура получила неожиданное продолжение
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
11:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В «Лужниках» высадят более шести тысяч роз

Спорткомплекс украсят липы, клёны, туи и тысячи цветов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Весенняя высадка деревьев, кустарников и цветов началась на территории спортивного комплекса «Лужники». В апреле там разобьют розарий из 6,2 тысячи кустов роз сорта «леонардо да винчи».

Цветущий розовый ковёр появится вокруг восьми реконструированных фонтанов на центральной площади.

«Таким образом, на территории “Лужников” будет собственный розовый сад. По количеству цветов его можно сравнить с Большим розарием парка “Сокольники” и розарием Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сорт роз «леонардо да винчи» отличается своей выносливостью к условиям городской среды и морозостойкостью. Эти пышные светло-розовые цветы были выведены более 20 лет назад во Франции. Сорт назвали в честь итальянского учёного, изобретателя и художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Диаметр цветка составляет семь — восемь сантиметров, каждая роза состоит из 30−50 лепестков. Особенность этих цветов в том, что они практически не пахнут или имеют едва уловимый аромат чайной розы.

Читайте также
В Москве начался основной этап благоустройства улиц

Цветение роз можно будет наблюдать весной 2018 года.

Кроме того, до конца апреля в «Лужниках» высадят около 200 крупных деревьев. На аллее Каменный Цветок и вокруг дворца спорта «Россия» появятся новые липы, сортовые клёны с красными листьями, крупные кустарники ирги и лещины с причудливо изогнутыми стволами, декоративные туи с кронами в виде шара. На территории спорткомплекса этой весной также высадят более 500 крупных и порядка 26 тысяч небольших кустарников.

Работы по озеленению территории «Лужников» стартовали в сентябре 2016 года. За это время было высажено порядка 30 тысяч кустарников, 850 деревьев и разбито свыше 8,5 тысячи квадратных метров цветников. Высадку растений планируется завершить осенью 2017 года. Зелёная зона с деревьями, кустарниками и цветниками на территории спорткомплекса будет занимать 112 гектаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
МИД заявил о бесполезности ультиматумов в переговорах с Москвой
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
В Госдуме и СФ поддержали снос пятиэтажек в Москве
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь