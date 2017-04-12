В «Лужниках» высадят более шести тысяч роз
Спорткомплекс украсят липы, клёны, туи и тысячи цветов.
Спорткомплекс украсят липы, клёны, туи и тысячи цветов.
Весенняя высадка деревьев, кустарников и цветов началась на территории спортивного комплекса «Лужники». В апреле там разобьют розарий из 6,2 тысячи кустов роз сорта «леонардо да винчи».
«Таким образом, на территории “Лужников” будет собственный розовый сад. По количеству цветов его можно сравнить с Большим розарием парка “Сокольники” и розарием Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Сорт роз «леонардо да винчи» отличается своей выносливостью к условиям городской среды и морозостойкостью. Эти пышные
Цветение роз можно будет наблюдать весной 2018 года.
Кроме того, до конца апреля в «Лужниках» высадят около 200 крупных деревьев. На аллее Каменный Цветок и вокруг дворца спорта «Россия» появятся новые липы, сортовые клёны с красными листьями, крупные кустарники ирги и лещины с причудливо изогнутыми стволами, декоративные туи с кронами в виде шара. На территории спорткомплекса этой весной также высадят более 500 крупных и порядка 26 тысяч небольших кустарников.
Работы по озеленению территории «Лужников» стартовали в сентябре 2016 года. За это время было высажено порядка 30 тысяч кустарников, 850 деревьев и разбито свыше 8,5 тысячи квадратных метров цветников. Высадку растений планируется завершить осенью 2017 года. Зелёная зона с деревьями, кустарниками и цветниками на территории спорткомплекса будет занимать 112 гектаров.