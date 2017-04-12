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07:34 (мск), источник: Newslab.ru

«С возвращением, любимый»: Рисковавших жизнью полицейских встретили с воздушными шарами

Теперь вернувшимся из командировки красноярским полицейским полагается отпуск, после которого они вновь заступят на службу.

Сводный отряд полиции Красноярского края вернулся из Чеченской республики, куда отправлялся в служебную командировку. Около 100 полицейских из различных подразделений и районов края полгода несли службу в регионе со сложной оперативной обстановкой, где поддерживали правопорядок, помогая местным коллегам.

Теперь вернувшимся из командировки красноярским полицейским полагается отпуск, после которого они вновь заступят на службу.

Накануне на железнодорожном вокзале Красноярска их встретили руководители МВД, а также родные и близкие. Последние принесли на долгожданную встречу воздушные шары и плакаты.

Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий поблагодарил сотрудников за профессионализм и добросовестное выполнение служебного долга, а также высоко оценил результаты их работы по охране общественного порядка. «Я искренне рад, что командировка прошла без чрезвычайных происшествий, — отметил он. — Сотрудники справились со всеми поставленными задачами, рискуя своей жизнью и здоровьем».

За образцовое исполнение служебного долга он наградил их нагрудными знаками. Со словами благодарности также выступила жена одного из полицейских, отметив, что семьи офицеров гордятся ими и поздравляют с возвращением.

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