Десяток новых свалок обнаружен во Владивостоке

Как сообщил сопредседатель регионального штаба Александр Федоров, цель проекта — мониторинг мусорных свалок, которые наносят серьезный ущерб экологии и нередко создают угрозу жизни и здоровью местных жителей, сообщает ИА «Дейта».

«В рамках проекта “Генеральная уборка” работает сетевой ресурс “Интерактивная карта свалок”, размещенный по адресу kartasvalok.ru, который отображает все сообщения о нелегальных свалках мусора в регионах России. Теперь любой гражданин может зафиксировать на интерактивной карте обнаруженную им свалку, где бы она ни находилась. Главное — это своевременное выявление таких мест. Обнаруженные свалки будут первоначально обозначаться на карте серым цветом, после проверки модератором ОНФ они будут помечены красным цветом. Желтый цвет знака-маркера будет означать, что по поводу данной свалки эксперты ОНФ уже направили обращение в правоохранительные органы и властям региона или муниципалитета, либо уже принято решение о ликвидации свалки. Ликвидированная либо рекультивированная свалка будет выглядеть на карте в виде точки зеленого цвета», — заявил Александр Федоров.

За первую неделю апреля на интерактивную карту Приморья уже нанесены 10 вновь выявленных свалок. Свалки находятся в черте Владивостока: как в районах массовой застройки, так и в санаторно-курортной зоне.

По словам экспертов, выявлена крупная свалка в районе Шаморовской автотрассы в пригороде Владивостока, где вблизи дороги в лесополосе буквально штабелями свалены залежи бытовых отходов. Также в микрорайоне Столетия Владивостока, вблизи железнодорожной станции «Моргородок» и жилых домов вдоль морского побережья Амурского залива найдена крупная свалка, которая вытянулась вдоль береговой линии более чем на 200 метров. Там свалены строительный мусор, твердые бытовые отходы, фрагменты строительных конструкций, отработанные автозапчасти и канистры из-под горюче-смазочных материалов, а также использованные автомобильные покрышки.

Эксперты регионального штаба ОНФ в Приморском крае отметили, что как минимум часть отходов на незаконные свалки свозили организованно, с помощью автотранспорта, о чем свидетельствуют остаточные следы покрышек на границах свалок, а также то, что часть мусора уже была упакована в пакеты, коробки и другую тару для перевозки.

По выявленным фактам уже направлены обращения в территориальные органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администрацию Владивостока и органы прокуратуры.

Анна Иваницына.