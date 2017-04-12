Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
07:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Десяток новых свалок обнаружен во Владивостоке

Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморье продолжают реализацию проекта «Генеральная уборка».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщил сопредседатель регионального штаба Александр Федоров, цель проекта — мониторинг мусорных свалок, которые наносят серьезный ущерб экологии и нередко создают угрозу жизни и здоровью местных жителей, сообщает ИА «Дейта».

«В рамках проекта “Генеральная уборка” работает сетевой ресурс “Интерактивная карта свалок”, размещенный по адресу kartasvalok.ru, который отображает все сообщения о нелегальных свалках мусора в регионах России. Теперь любой гражданин может зафиксировать на интерактивной карте обнаруженную им свалку, где бы она ни находилась. Главное — это своевременное выявление таких мест. Обнаруженные свалки будут первоначально обозначаться на карте серым цветом, после проверки модератором ОНФ они будут помечены красным цветом. Желтый цвет знака-маркера будет означать, что по поводу данной свалки эксперты ОНФ уже направили обращение в правоохранительные органы и властям региона или муниципалитета, либо уже принято решение о ликвидации свалки. Ликвидированная либо рекультивированная свалка будет выглядеть на карте в виде точки зеленого цвета», — заявил Александр Федоров.

За первую неделю апреля на интерактивную карту Приморья уже нанесены 10 вновь выявленных свалок. Свалки находятся в черте Владивостока: как в районах массовой застройки, так и в санаторно-курортной зоне.

По словам экспертов, выявлена крупная свалка в районе Шаморовской автотрассы в пригороде Владивостока, где вблизи дороги в лесополосе буквально штабелями свалены залежи бытовых отходов. Также в микрорайоне Столетия Владивостока, вблизи железнодорожной станции «Моргородок» и жилых домов вдоль морского побережья Амурского залива найдена крупная свалка, которая вытянулась вдоль береговой линии более чем на 200 метров. Там свалены строительный мусор, твердые бытовые отходы, фрагменты строительных конструкций, отработанные автозапчасти и канистры из-под горюче-смазочных материалов, а также использованные автомобильные покрышки.

Эксперты регионального штаба ОНФ в Приморском крае отметили, что как минимум часть отходов на незаконные свалки свозили организованно, с помощью автотранспорта, о чем свидетельствуют остаточные следы покрышек на границах свалок, а также то, что часть мусора уже была упакована в пакеты, коробки и другую тару для перевозки.

По выявленным фактам уже направлены обращения в территориальные органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администрацию Владивостока и органы прокуратуры.

Анна Иваницына.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Определены финалистки конкурса «Мисс Приморье»
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь