Уральцам стоит приготовиться к очередному звездному дождю
Пик метеорного потока Лирид придется на 22 апреля.
Пик метеорного потока Лирид придется на 22 апреля.
Очередной звездный дождь ожидает екатеринбуржцев на следующей неделе, сообщает 12 апреля корреспондент «АиФ-Урал».
Пик метеорного потока Лирид придется на 22 апреля. Как рассказали Е1 в учебной обсерватории УрФУ, обычно этот поток остается незамеченным, но иногда происходят периоды взрывной активности до нескольких сотен метров в час.
Поток будет виден на
В этом году жители Свердловской области уже наблюдали звездный дождь. Метеорный поток Квадрантиды был виден в разных районах. Радиант был расположен низко над горизонтом, звездопад был небольшой силы. В час пролетало не больше ста метеоров.