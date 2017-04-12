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07:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральцам стоит приготовиться к очередному звездному дождю

Пик метеорного потока Лирид придется на 22 апреля.

Очередной звездный дождь ожидает екатеринбуржцев на следующей неделе, сообщает 12 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Пик метеорного потока Лирид придется на 22 апреля. Как рассказали Е1 в учебной обсерватории УрФУ, обычно этот поток остается незамеченным, но иногда происходят периоды взрывной активности до нескольких сотен метров в час.

Поток будет виден на северо-восточной части неба. Центр потока будет около яркой звезды Веги.

В этом году жители Свердловской области уже наблюдали звездный дождь. Метеорный поток Квадрантиды был виден в разных районах. Радиант был расположен низко над горизонтом, звездопад был небольшой силы. В час пролетало не больше ста метеоров.

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