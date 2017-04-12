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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Инспекторы забрали у пассажиров «Толмачёво» зараженное мясо и семена

С начала 2017 года инспекторы Россельхознадзора не пропустили через границу «Толмачёво» 108 килограммов мяса и мёда, которые пассажиры привезли в ручной клади из стран ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба новосибирского Россельхознадзора.

Источник: Вести - Новосибирск

Инспекторы забрали у пассажиров «Толмачёво» зараженное мясо и семена, сообщает пресс-служба новосибирского Россельхознадзора.

С начала 2017 года инспекторы Россельхознадзора не пропустили через государственную границу аэропорта «Толмачёво» 108 килограммов мяса и мёда, которые пассажиры привезли в ручной клади из стран ближнего зарубежья. Также инспекторы задержали у пассажиров продукцию растительного происхождения общим весом 472 килограмм и 2 тысячи единиц семян.

Выявлено 6 случаев заражения зерновкой и повиликой растений, приехавших в ручной клади у пассажиров из республик Узбекистан и Таджикистан, общим весом 14 кг. Чтобы не допустить распространения возбудителей заразных болезней, данная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания.

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