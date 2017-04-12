Теленок редкой черной антилопы появился на свет в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появился на свет теленок редкой черной антилопы. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и находится на грани исчезновения.
В Московском зоопарке появился на свет теленок редкой черной антилопы. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и находится на грани исчезновения.
Увидеть маленькую черную антилопу на открытом выгуле на новой территории зоопарка можно уже сейчас при условии теплой погоды, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Антилопа появилась на свет еще в марте. При рождении она весила 13 кг, сейчас уже 19», — сообщили порталу в
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Старшая сестра новорожденной появилась на свет в 2016 г.
«Черных антилоп редко можно увидеть в зоопарках. Это сложный для содержания вид, которому необходимо не только правильно подобранное питание, но и большое разнообразие окружающей среды. Московский зоопарк — единственный в России, который содержит черных антилоп. Но в этом году ситуация может измениться. Мы планируем передать двух взрослых особей в Геленджик и двух — в Сингапур», — пояснили в
В природе эти животные обитают в