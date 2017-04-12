Теленок редкой черной антилопы появился на свет в Московском зоопарке

Увидеть маленькую черную антилопу на открытом выгуле на новой территории зоопарка можно уже сейчас при условии теплой погоды, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Антилопа появилась на свет еще в марте. При рождении она весила 13 кг, сейчас уже 19», — сообщили порталу в пресс-службе Московского зоопарка.

К первому году жизни шерсть у них становится темно-каштановой. Самки сохраняют этот окрас на всю жизнь, а шерсть у самцов с возрастом приобретает иссиня-черный цвет. Малышка с мамой живут отдельно от своих сородичей в загоне внутри павильона «Африканские животные» на новой территории. Помещение даже временно закрыли для посещений, чтобы самка не волновалась — от стресса у нее может пропасть молоко. Мама-антилопа кормит теленка каждые три-четыре часа. Пока большую часть времени детеныш лежит, затаившись в укромном уголке загона. В теплую погоду маленькую антилопу выпускают на территорию, и она охотно гуляет.

Всего в Московском зоопарке насчитывается девять черных антилоп, шесть из которых родились в зоопарке

Всего в Московском зоопарке насчитывается девять черных антилоп, шесть из которых родились в зоопарке

Старшая сестра новорожденной появилась на свет в 2016 г.

«Черных антилоп редко можно увидеть в зоопарках. Это сложный для содержания вид, которому необходимо не только правильно подобранное питание, но и большое разнообразие окружающей среды. Московский зоопарк — единственный в России, который содержит черных антилоп. Но в этом году ситуация может измениться. Мы планируем передать двух взрослых особей в Геленджик и двух — в Сингапур», — пояснили в пресс-службе.