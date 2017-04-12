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07:51 (мск), источник: АиФ Омск

В День космонавтики омичей зовут в планетарий

12 апреля в Омске обещают встречу с ведущими астрономами.

12 апреля в 15.00 в Омском планетарии (ул. Партизанская, 4) пройдет тематическое занятие, посвященное Дню космонавтики.

Как цитирует портал правительства Омской области доцента кафедры физики и методики обучения физике факультета математики, информатики, физики и технологии Владимир Дмитриев, «Омский планетарий — это образовательный проект, позволяющий расширить возможности обучения студентов ОмГПУ. Это новая серьезная площадка для популяризации науки и дополнительного образования. Это место, где все неравнодушные омичи могут повысить уровень своих знаний об окружающем мире и прикоснуться к тайнам Вселенной».

Омскими астрономами был приобретен аппарат-планетарий, позволяющий воссоздать точную картину звездного неба. Под его установку вузом было выделено помещение в учебном корпусе ОмГПУ на улице Партизанкой, 4А. Именно здесь в 1974 году был построен первый омский планетарий. В помещении смонтирован купол, на который проецируются звёзды.

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