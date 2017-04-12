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09:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 12 апреля заканчивается отопительный сезон

Отопление будет отключено в связи с повышением температуры воздуха на улице.

Источник: РИА "Новости"

Подача тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы завершится в Волгограде 12 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, такое решение было принято в связи с установлением теплой погоды — на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не менее 8С. «Для прошедшего осенне-зимнего периода были характерны резкие перепады температур и сильные морозы. Декабрь, согласно показаниям среднесуточных температур, стал самым холодным зимним месяцем за последние пять лет, однако, коммунальные службы с задачей справились», — заявил Алексей Сивокоз, руководитель департамента ЖКХ и ТЭК мэрии.

Добавим, что износ сетей теплоснабжения в Волгограде достигает 70 — 75%. В текущем году коммунальщики планируют реконструировать 25 центральных тепловых пункта, построить 17,6 и переложить 22,3 километра тепловых сетей, обновить парк спецтехники.

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