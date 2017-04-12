В Волгограде 12 апреля заканчивается отопительный сезон
Отопление будет отключено в связи с повышением температуры воздуха на улице.
Отопление будет отключено в связи с повышением температуры воздуха на улице.
Подача тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы завершится в Волгограде 12 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что износ сетей теплоснабжения в Волгограде достигает 70 — 75%. В текущем году коммунальщики планируют реконструировать 25 центральных тепловых пункта, построить 17,6 и переложить 22,3 километра тепловых сетей, обновить парк спецтехники.