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07:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Определены финалистки конкурса «Мисс Приморье»

2 апреля во Владивостоке прошел ежегодный отборочный тур конкурса красоты и талантов «Мисс Приморье — Мисс Владивосток».

Показать себя во всей красе пришли около 60 девушек. Участницы были не только из Владивостока, но и из Уссурийска, Артема, Находки и других населенных пунктов края. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Участницам предстояло показать себя в трех заданиях:

1. Визитка (здесь каждая участница рассказывала о себе, о своих увлечениях, мечтах и т. д.);.

2. Пластический Тур (в этом туре оценивается пластика девушек);.

3. Тур Дефиле в купальниках. (Просто грациозно пройтись).

Жюри учитывали не только внешние данные девушек, но и то, как они смогли проявить себя, показать еще и внутреннюю свою красоту. В этом году в жюри были представители японских модельных агентств. У девушек есть возможность поработать в самых крупных модельных агентствах Токио. Достойных претенденток в финал конкурса было много, и перед членами жюри стоял сложный выбор, но, после долгих обсуждений, 10 красавиц — финалисток все же выбрали, ими стали:

№ 1 — Настя Алешина, Владивосток (19 лет);.

№ 6 — Елена Видмер, Владивосток (19 лет);.

№ 24 — Виктория Мельник, Владивосток (22 года);.

№ 30 — Марина Орешкина, Владивосток (23 года);.

№ 31 — Екатерина Пашкевич, Владивосток (18 лет);.

№ 37 — Кристина Сазонкина, Владивосток (22 года);.

№ 45 — Алиса Судакова, Владивосток (15 лет);.

№ 52 — Александра Шкилева, Владивосток (19 лет);.

№ 53 — Лада Юн, Находка (17 лет);.

№ 57 — Екатерина Мишарева, Владивосток (20 лет).

Теперь финалисткам конкурса предстоит очень серьезная подготовка к самому блистательному Шоу, финалу Конкурса «Мисс Приморье — Мисс Владивосток 2017», который пройдет 13 мая на сцене Fesco Hall.

Итак, отборочный тур завершен, но интернет- и смс-голосование продолжается. Голосовать за участниц можно до 9 мая, таким образом, будет определена Мисс Владивосток. Онлайн и «Мисс СМС Приморье».

УлугбекТимуридов.

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